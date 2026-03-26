Trofeo Circolo Cerbaia Prima si corre a Lamporecchio

Domenica 29 marzo si svolgerà a Lamporecchio una corsa che fa parte della tradizione locale, recuperando una gara che si era fermata negli ultimi anni. La manifestazione si terrà nel territorio di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, e rappresenta un appuntamento consolidato per la comunità. La competizione coinvolge un numero significativo di partecipanti e si svolge lungo il circuito tradizionale.

Lamporecchio (Pistoia), 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna a muoversi il territorio di Lamporecchio con il recupero di una gara che appartiene alla tradizione locale. Dal circolo Tamburi di Cerbaia riparte un appuntamento che rimette al centro il piacere della corsa su un tracciato accessibile ma vario, con un dislivello contenuto entro i 120 metri e due tratti sterrati capaci di dare ritmo e carattere alla prova. Il percorso attraversa aree di pregio ambientale come il Parco di Villa Rospigliosi e il cosiddetto Percorso della Salute, offrendo agli atleti un passaggio continuo tra natura e paesaggio toscano. Una corsa che alterna tratti scorrevoli a momenti più tecnici, senza perdere mai il contatto con il verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a Lamporecchio Articoli correlati Trofeo BigMat Palastreto, a Sesto Fiorentino si corre la nona edizioneSesto Fiorentino, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio torna a Sesto Fiorentino una gara che affonda le proprie radici nella storia del podismo... Padania FA No Limits domina e si aggiudica la prima edizione del Trofeo Sportitalia VillageMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Altri aggiornamenti su Trofeo Circolo Cerbaia Discussioni sull' argomento 1° TROFEO CIRCOLO CERBAIA PRIMA-CERBAIA DI MAPORECCHIO; A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico - motoria; A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoria. A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoriaDomenica 29 marzo il località Cerbaia di Lamporecchio si corre la prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima, gara podistica competitiva di km 13 e ... gonews.it Circolo arci Cerbaia Prima UISP sportpertutti Trofeo Circolo Cerbaia Prima Manifestazione - facebook.com facebook