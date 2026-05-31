LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma! Italia sul gradino più alto del podio dopo 9 anni

Notizia in breve

Piergiorgio Bucci ha vinto il Gran Premio Roma a Piazza di Siena 2026, portando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo nove anni. La vittoria si è concretizzata durante la competizione di equitazione trasmessa in diretta. La manifestazione si è svolta nel principale evento sportivo del settore e si è conclusa con questa affermazione italiana. La diretta è terminata alle 15.16, con ringraziamenti agli spettatori per aver seguito l’evento.