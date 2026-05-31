LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma! Italia sul gradino più alto del podio dopo 9 anni
Piergiorgio Bucci ha vinto il Gran Premio Roma a Piazza di Siena 2026, portando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo nove anni. La vittoria si è concretizzata durante la competizione di equitazione trasmessa in diretta. La manifestazione si è svolta nel principale evento sportivo del settore e si è conclusa con questa affermazione italiana. La diretta è terminata alle 15.16, con ringraziamenti agli spettatori per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Grazie amiche e amici di OA Sport per essere stati con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. 15.14 Bucci emozionatissimo ai microfoni dopo il concorso ha dichiarato di aver coronato il suo sogno di bambino di vincere in quella che di fatto è la gara di casa per ogni cavaliere o amazzone che si dedica al salto ostacoli. LA CLASSIFICA FINALE DEL GRAN PREMIO ROMA DEL PIAZZA DI SIENA 2026 1. Piergiorgio Bucci (Italia) – Pallieter vd N.Ranch, 0 penalità (42.01) 2. Jörne Sprehe (Germania) – Toys, 4 penalità (39.01) 3. Richard Vogel (Germania) – Cloudio, 4 penalità (41. 🔗 Leggi su Oasport.it
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