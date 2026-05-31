Trinità | il mistero dell’amore divino tra fede e salvezza eterna

Notizia in breve

Una chiesa di Trinità è stata teatro di un evento religioso in cui si è discusso del rapporto tra fede e salvezza eterna. I partecipanti hanno affrontato il tema di come la fede possa trasformare la condanna in salvezza e perché il gesto divino non abbia come scopo quello di condannare l’umanità. Le riflessioni si sono concentrate sulle interpretazioni teologiche di questi concetti.