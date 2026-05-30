Oltre i limiti della ragione: oggi la Chiesa celebra la Santissima Trinità, il mistero di un Dio che è comunione perfetta d’amore. Nella domenica successiva alla Pentecoste i cristiani celebrano la Solennità della Santissima Trinità, il mistero che vuole che Dio sia allo stesso tempo Padre, Figlio e Spirito Santo. Incuriosito, il Santo di Ippona chi gli chiese cosa stesse facendo. «Voglio mettere il mare dentro la buca» si sentì rispondere Agostino che cercò allora di spiegare al bambino che quel tentativo era impossibile. Fu allora che il piccolo aggiunse: «Prima che tu comprenda il mistero di Dio, io avrò messo tutto il mare nella buca». Dopo questa frase fulminante, il bimbo sparì. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 31 maggio 2026, Solennità della Santissima Trinità: il mistero d’amore impresso nel cuore del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

30 Maggio 2026 -- Solennità della SS Trinità -- Santa Messa in Diretta

Notizie e thread social correlati

Domenica della Santissima Trinità: significato, origine e liturgia della vigilia (31 maggio 2026)La solennità della Santissima Trinità si celebra domenica 31 maggio 2026, segnando l'inizio della settimana successiva a Pentecoste.

Preghiera della sera 10 maggio: nel segno della Santissima TrinitàStasera, inizia la preghiera della sera del 10 maggio, dedicata alla Santissima Trinità.

Temi più discussi: Animazione Santissima Trinità – 31 maggio 2026; Solennità della Santissima Trinità - Commento al Vangelo - 31 Maggio 2026 - Don Stefano Stimamiglio; don Tommaso Mazzucchi: Commento al Vangelo di domenica 31 maggio 2026 per bambini e ragazzi; Domenica della Santissima Trinità: significato, origine e liturgia della vigilia (31 maggio 2026).

31 MAGGIO 2026 – Santissima Trinità Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. (Gv 3,16) Vangelo del giorno e liturgia: cattedrale.palermo.it/#liturgia #SantissimaTrinità #VangeloDelGiorno x.com

31 maggio, solennità della Santissima Trinità- Venerdì 1° maggio ore 10.30 - S. Messa di apertura del mese - Domenica 31 maggio ore 10.30 - S. Messa di chiusura del mese Gli Ospiti della Casa della Carità di Fontanaluccia vanno in vacanza a ... redacon.it

Domenica della Santissima Trinità: significato, origine e liturgia della vigilia (31 maggio 2026)Origine, significato e Messa vigiliare della Solennità della Santissima Trinità del 31 maggio 2026. msn.com