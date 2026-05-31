Domenica della Santissima Trinità | mistero centrale della fede e culmine del tempo pasquale

Domenica della Santissima Trinità si celebra il mistero centrale della fede cristiana, ovvero l’esistenza di un solo Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. La giornata rappresenta il culmine del tempo pasquale e si concentra sulla dottrina della Trinità. La celebrazione si svolge ogni anno nella domenica successiva alla Pentecoste.

La Domenica della Santissima Trinità celebra il mistero centrale della fede cristiana: un solo Dio in tre Persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella forma romana cade la prima domenica dopo Pentecoste; nel 2026, in Italia, ricorre il 31 maggio. La solennità raccoglie il frutto del cammino pasquale e invita la comunità a contemplare l’agire di Dio nella storia della salvezza. La festa, nata in ambiente occidentale, maturò tra IX e XIV secolo attraverso usi locali e monasteri. Fu Papa Giovanni XXII a estenderla alla Chiesa universale nel 1334, fissandola alla domenica seguente la Pentecoste. Mentre l’Oriente sottolinea il mistero trinitario soprattutto nella celebrazione di Pentecoste, l’Occidente dedica una solennità propria alla contemplazione del volto trinitario di Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Comentario al Evangelio de la Solemnidad de La Santísima Trinidad - Año A - Jn 3,16-18 - 31/05/2026

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