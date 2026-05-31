Durante una vasta operazione a Trieste, la polizia ha arrestato sette persone e denunciato 91 individui. Sono stati controllati 585 minorenni, con alcuni soggetti coinvolti in attività illegali. Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti e sostanze, anche in possesso di minorenni. L'operazione ha interessato varie zone della città, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della criminalità tra i giovani.

? Punti chiave Chi sono i soggetti coinvolti tra i 585 minorenni controllati?. Cosa hanno trovato gli agenti durante le perquisizioni a Trieste?. Come sono collegati i nuclei locali alle reti nazionali di droga?. Quali armi da guerra sono state sequestrate durante l'operazione?.? In Breve Operazione tra 5 e 25 maggio con 10.300 persone identificate a Trieste.. A livello nazionale 1335 arresti e 2358 denunce per spaccio e reati predatori.. Sequestrati 450 chili di droga e 110 pezzi da fuoco in tutta Italia.. A Trieste 585 minorenni controllati e 3 denunciati tra i 91 totali.. Sette arresti e 91 denunce a Trieste: la Squadra Mobile colpisce lo spaccio e la criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, maxi-operazione della Squadra Mobile: 7 arresti e 91 denunce

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