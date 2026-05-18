Pisa maxi operazione anti-droga nell’area della stazione | cinque arresti e 18 denunce

Nella giornata di oggi, la polizia di Pisa ha portato a termine una vasta operazione antidroga nell'area della stazione. Durante le attività sono stati arrestati cinque persone e altre diciotto sono state denunciate. Le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e identificato diversi soggetti coinvolti nel traffico illecito. L'operazione si è svolta nel corso di un'indagine avviata nei mesi precedenti, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

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Pisa, 18 maggio 2026 – Importante operazione della polizia di Pisa a margine di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto complessivo di cinque persone, all’esecuzione di quattro misure cautelari senza la custodia e alla denuncia di 18 soggetti nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di droga nell’area della Stazione Centrale. L’operazione rientra in un più ampio piano interforze coordinato dalla Procura di Pisa per il contrasto alle cosiddette “piazze di spaccio cittadine”. https:www.lanazione.itvideopisa-operazione-anti-droga-alla-stazione-denunce-e-arresti-f97xeqsw Il lavoro della polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, maxi operazione anti-droga nell’area della stazione: cinque arresti e 18 denunce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Can Uri help someone who is slowly sinking into darkness Mr. Tuan has done many evil things to Tieu Sullo stesso argomento Roma: maxi operazione nell’area Termini, cinque arresti, quattro denunce e sanzioniCinque arresti, quattro denunce e sanzioni amministrative per un totale di 5 mila euro: questo è il bilancio di un’operazione ad alto impatto... Roma, controlli sicurezza nell’area della stazione Termini con cinque arrestiOperazione interforze per garantire la sicurezza (e non solo) nell’area della stazione Termini a Roma che hanno portato complessivamente a cinque...