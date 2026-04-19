Maxi operazione della polizia | 2 arresti 4 denunce e quasi 100 persone controllate
Venerdì sera, la polizia di Bolzano ha condotto un’operazione che ha coinvolto numerosi controlli nelle zone considerate a rischio. Sono stati controllati 14 veicoli e quasi 100 persone sono state identificate. Durante l’intervento, sono stati arrestati due soggetti e altri quattro sono stati denunciati. L’attività si è concentrata su alcune aree della città, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.
Due arresti, quattro denunce, 98 persone identificate e 14 veicoli controllati. Sono questi i numeri netti dell’operazione condotta dalla polizia a Bolzano, che venerdì sera ha messo sotto pressione alcune delle aree più sensibili della città. Un intervento mirato, voluto dal questore Giuseppe.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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