Maxi operazione della polizia | 2 arresti 4 denunce e quasi 100 persone controllate

Venerdì sera, la polizia di Bolzano ha condotto un’operazione che ha coinvolto numerosi controlli nelle zone considerate a rischio. Sono stati controllati 14 veicoli e quasi 100 persone sono state identificate. Durante l’intervento, sono stati arrestati due soggetti e altri quattro sono stati denunciati. L’attività si è concentrata su alcune aree della città, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.