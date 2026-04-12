Il sindaco di Roma sarà a Trieste lunedì 13 aprile per partecipare alle celebrazioni del Viaggio del Ricordo. Accompagnato da alcuni studenti, visiterà il Magazzino 26 e il Carso, luoghi simbolo della memoria storica. L’evento coinvolge giovani e rappresenta un momento di commemorazione legato alle vicende storiche della regione. La presenza del primo cittadino si inserisce in un’occasione dedicata alla memoria e alla riflessione collettiva.

Il sindaco di Roma, Gualtieri, si recherà a Trieste nella giornata di lunedì 13 aprile per partecipare alle celebrazioni del Viaggio del Ricordo, accompagnato da un gruppo di studenti. Il programma della visita prevede una serie di momenti dedicati alla memoria storica, che porteranno il primo cittadino romano a toccare luoghi simbolo del legame tra la capitale e le radici dell’area giuliana. Un itinerario tra memoria materiale e luoghi del dolore. Le attività inizieranno alle ore 11.45 presso l’hotel Nh situato in corso Cavour, dove Gualtieri incontrerà i giovani provenienti dalle scuole. Successivamente, verso le 14.30, la delegazione si sposterà al Magazzino 26 (precedentemente noto come Magazzino 18), un sito che conserva i beni materiali appartenuti agli esuli provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualtieri a Trieste: giovani e memoria tra Magazzino 26 e il Carso

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