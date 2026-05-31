Treviso Conte chiede la zona rossa | serve più sicurezza urbana

Il sindaco di Treviso ha annunciato che chiederà alla Prefettura di istituire una zona rossa, evidenziando la necessità di aumentare la sicurezza urbana. La richiesta sarà formalizzata mercoledì e riguarda misure specifiche. Il primo cittadino ha anche criticato le seconde generazioni, ritenendole coinvolte in episodi di criminalità. La proposta mira a rafforzare il controllo e la prevenzione in alcune aree della città.

? Punti chiave Quali misure specifiche chiederà Conte alla Prefettura mercoledì?. Perché il sindaco punta il dito contro le seconde generazioni?. Come cambierà il presidio tra la stazione e piazza Borsa?. Quali nuove norme chiede il sindaco al Governo per la sicurezza?.? In Breve Richiesta ufficiale di proroga zona rossa in Prefettura mercoledì prossimo.. Disordini concentrati nell'asse urbano tra stazione e piazza Borsa.. Appello al Governo per nuove norme su seconde generazioni e flussi migratori.. Necessità di incremento personale forze dell'ordine per presidio territoriale.. Il sindaco Conte chiede la proroga della zona rossa a Treviso per contrastare i disordini tra la stazione e piazza Borsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ZONA ROSSA, IL QUESTORE CHIEDE LA PROROGA, LA POLITICA SI DIVIDE | 31/03/2026

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