La zona industriale Acquarossa chiede investimenti sulla Teverina | Serve mettere in sicurezza gli incroci

L'area industriale di Acquarossa ha richiesto investimenti sulla strada Teverina, con l’obiettivo di mettere in sicurezza gli incroci. Nel frattempo, la Regione Lazio ha inserito questa zona nella Zona logistica semplificata (Zls), riconoscimento che garantisce un collegamento diretto tra il porto di Civitavecchia e Orte. Questa scelta mira a favorire lo sviluppo economico e occupazionale del comparto produttivo locale.

L'area industriale Acquarossa entra nella Zona logistica semplificata (Zls) della Regione Lazio, riconoscimento che colloca il comparto produttivo viterbese all’interno del corridoio infrastrutturale Civitavecchia–Orte e ne rafforza le prospettive di sviluppo economico e occupazionale. Un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Incendio nel centro recupero rifiuti nella zona industriale Acquarossa | FOTOIl principio di rogo ha visto l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco intorno alle 11. Incendio nel centro recupero rifiuti della zona industriale Acquarossa | FOTOIl principio di rogo ha visto l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco intorno alle 11. Si parla di: Zona produttiva Acquarossa completata solo a metà, il consorzio: Rischio spreco soldi pubblici; Acquarossa, opere ferme al 50%, il consorzio sollecita la Regione Lazio.