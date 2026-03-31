Zona rossa operativa cani antidroga e moto | Lecco potenzia la sicurezza urbana

In una conferenza in sala consiliare, l'amministrazione comunale ha presentato le nuove misure di sicurezza urbana attivate nella zona rossa. Sono stati annunciati l'impiego di cani antidroga e l'uso di moto per il pattugliamento. Alla riunione hanno partecipato il sindaco, l'assessora alla Polizia locale, il comandante e il vicecomandante, accompagnati da un'istruttrice.

Una conferenza stampa in sala consiliare per fare il punto sulle misure di sicurezza urbana messe in campo dall'amministrazione comunale: il sindaco Mauro Gattinoni, l'assessora alla Polizia locale Simona Piazza, il comandante Lucio Dioguardi, il vicecomandante Paolo Betti e l'istruttrice cinofila Alessandra Defronzo si sono ritrovati martedì 31 marzo per presentare i nuovi strumenti operativi della polizia locale di Lecco. Al centro dell'incontro la zona a vigilanza rafforzata entrata in vigore il 30 marzo, l'avvio del servizio sperimentale con unità cinofila antidroga e una serie di investimenti in organico e attrezzature che, secondo l'amministrazione, stanno progressivamente cambiando il volto del corpo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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