È stato pubblicato un bando per l’assunzione di tre educatori d’asilo nido. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l’8 giugno tramite il portale inPA. Tra i requisiti richiesti, sono ammessi specifici titoli di studio, anche se non sono stati dettagliati. La procedura di candidatura prevede la compilazione online del modulo e l’invio della documentazione richiesta attraverso la piattaforma digitale.

? Domande chiave Quali titoli di studio sono accettati per partecipare al concorso?. Come funziona la procedura di candidatura tramite il portale inPA?. Quanto sarà lo stipendio annuo previsto per i nuovi funzionari?. Cosa prevede il programma d'esame per le prove scritte e orali?.? In Breve Candidatura tramite portale inPA con SPID o CIE entro le ore 12:00 dell'8 giugno 2026.. Quota di partecipazione obbligatoria di 10,00 euro per l'invio della domanda digitale.. Retribuzione tabellare annua di 25.114,11 euro più indennità di comparto di 435,96 euro.. Requisiti accademici specifici per laureati classe L-19 o LM-85 bis con 60 crediti..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trevisa: bando per 3 educatori d’asilo nido, domanda entro l’8 giugno

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