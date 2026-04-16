San Giovanni La Punta asilo nido al Giovanni Falcone | struttura pronta entro giugno

Nelle scorse settimane è stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione di un asilo nido comunale presso l’istituto comprensivo “Giovanni Falcone”. I lavori, iniziati a ottobre 2025, sono in corso e secondo il cronoprogramma dovrebbero essere completati e consegnati entro giugno. La struttura sarà situata nel plesso dell’istituto e sarà destinata a servizi per l’infanzia del territorio.

Sopralluogo, eseguito nei giorni scorsi, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido comunale nel plesso dell’istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone”, iniziati a ottobre 2025 e che da cronoprogramma dovrebbero essere consegnati a giugno e pronti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Entro giugno saranno terminati i lavori di ampliamento dell'asilo nido di Portogruaro Leggi anche: Frontale a San Giovanni Bianco, 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Giovanni La Punta, centrodestra unito a sostegno di Santo Trovato; Segreteria provinciale di Forza Italia: a San Giovanni La Punta pieno sostegno a Mario Brancato; Denunciati due giovani per possesso di attrezzi da scasso a San Giovanni La Punta; San Giovanni La Punta, Brancato (Lista Onda): Il Centrodestra non ha un solo candidato. Forza Italia Catania: ufficializzati i candidati sindaco, ma scoppia il caso San Giovanni La PuntaForza Italia esplode nel Catanese, scontro totale tra Falcone e Tomarchio verso le Amministrative 2026. A San Giovanni La Punta il partito si spacca sulla candidatura di Mario Brancato: scattano le ri ... cataniaoggi.it Elezioni San Giovanni La Punta. Luca Rapisarda: Giuseppe Bruno e Giovanni Petralia non rappresentano FIIn merito alle recenti dichiarazioni dell’assessore puntese Giovanni Petralia, ritengo doveroso fare chiarezza. Quando si afferma pubblicamente di non riconoscersi più nel partito e nella sua organiz ... catanianews.it #sangiovannirotondo San Giovanni Rotondo accoglie 70 sacerdoti ucraini per un ritiro spirituale - facebook.com facebook Sebastiano del Piombo 1485 1547 Pala di San Giovanni Crisostomo x.com