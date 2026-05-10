Auto precipita per 200 metri in un dirupo | morta Anna Seebacher feriti il marito e un 17enne

Nella notte in Val d’Ultimo si è verificato un incidente che ha causato la morte di una giovane donna, 29 anni, dopo che la vettura è precipitata per circa 200 metri in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato la donna senza vita, mentre il marito e un ragazzo di 17 anni sono rimasti feriti. Il veicolo si trovava in un tratto di strada privo di guard rail.

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