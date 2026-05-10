Auto precipita per 200 metri in un dirupo | morta Anna Seebacher feriti il marito e un 17enne
Nella notte in Val d’Ultimo si è verificato un incidente che ha causato la morte di una giovane donna, 29 anni, dopo che la vettura è precipitata per circa 200 metri in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato la donna senza vita, mentre il marito e un ragazzo di 17 anni sono rimasti feriti. Il veicolo si trovava in un tratto di strada privo di guard rail.
La tragedia nella notte in Val d’Ultimo: la 29enne ha perso il controllo della vettura in un tratto senza guard rail. Tragedia nella notte in Val d’Ultimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 122. La vittima è Anna Seebacher, 29 anni, originaria di Sarentino ma residente a Ultimo. Secondo le prime ricostruzioni, l ’ incidente si è verificato poco prima delle 3:00 del mattino nella zona di St. Moritz, sopra Pracupola. La giovane era alla guida dell’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso aderenza uscendo di strada in un tratto privo di guard rail.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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