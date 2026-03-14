Una giovane coppia ha perso la vita nel Cilento dopo che la loro auto è uscita di strada e si è schiantata in un dirupo di circa 200 metri. L’incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, e si è verificato subito dopo uno scontro con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia ha scosso la serata di ieri nel Cilento. In località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, un’auto con a bordo due giovani fidanzati è uscita improvvisamente di strada dopo uno scontro con un altro veicolo. L’impatto ha provocato la perdita di controllo della vettura, che ha sfondato il guardrail di protezione ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare. Il volo è stato drammatico, l’auto è caduta per circa duecento metri lungo il dirupo prima di fermarsi sugli scogli, a pochi passi dall’acqua. Durante la caduta la vettura si è ribaltata più volte e i due occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Per i ragazzi purtroppo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto precipita in un dirupo per 200 metri: morta una giovane coppia nel Cilento

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