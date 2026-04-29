Treni come cambia la circolazione sulla Roma-Napoli da maggio a luglio

A partire da maggio e fino a luglio, sulla linea ferroviaria che collega Roma a Napoli via Formia sono previsti interventi di manutenzione e lavori di riparazione. Questi interventi dureranno circa due mesi e interesseranno diversi tratti della linea, causando modifiche temporanee alla circolazione dei treni e possibili ritardi per i passeggeri che utilizzano questa tratta.

Interventi per circa due mesi lungo la linea FL7 Roma-Napoli via Formia, con ripercussioni anche sulla circolazione dei treni. Gli interventi di potenziamento tecnologico sono stati annunciati da Rete Ferroviaria Italiana e verranno svolti nel periodo compreso tra il primo maggio e il 5 luglio.I.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week endSi parte dal fine settimana tra il 28 e il 30 marzo, si replica poi dal 18 al 20 aprile. Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggioI lavori per la realizzazione della stazione Pigneto cambiano nuovamente il programma della circolazione ferroviaria a Roma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio; Lavori lungo la linea Napoli-Salerno: cambiano gli orari dei treni; In arrivo il Frecciarossa Roma-Berlino: la metropolitana d'Europa diventa realtà (e cambierà il modo di viaggiare); Sciopero 1 maggio 2026, ma non solo: cosa sapere e i settori a rischio. Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggioDal 1° maggio al 7 giugno verrà modificato, in particolare, il calendario delle corse sulle linee regionali FL1 e FL2 ... romatoday.it Alta velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea: treni in ritardo di ore e cancellazioni. Salvini: «Giornate complicate»Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla linea vicino a Napoli: treni in ritardo fino a 180 minuti. Rfi: «Guasto nei sistemi di comunicazione». Caos nelle stazioni di Roma e Napoli ... roma.corriere.it XXI Secolo. . Da #Roma a #Napoli in meno di 60 minuti, ma da un punto di vista che pochi possono vedere. Un viaggio a bordo dell’alta velocità direttamente dalla cabina di guida, tra strumenti di sicurezza, monitor di controllo e punte di 300 km orari sulla line - facebook.com facebook