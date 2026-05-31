tre giorni di studi sulla repubblica

Da giovedì a sabato, Milano ospiterà il convegno nazionale di studi “1946. Repubblica anno zero”, promosso dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri e organizzato in collaborazione con il Comune e l’Università degli Studi di Milano. L’evento prevede tre giorni di incontri e approfondimenti sulla nascita della Repubblica italiana e si svolgerà presso diverse sedi cittadine.

Dal giovedì a venerdì Milano ospiterà il convegno nazionale di studi “1946. Repubblica anno zero”, promosso dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri e organizzato con il Comune di Milano e l’Università degli Studi di Milano.A ottant’anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dal primo voto politico delle donne italiane, il convegno rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e civile sui passaggi che hanno segnato la nascita dell’Italia repubblicana. Le tre giornate di studio aperte al pubblico si svolgeranno tra Palazzo Marino, Casa della Memoria e l’Università degli Studi di Milano. Inaugurano i lavori il sindaco Giuseppe Sala, la Rettrice della Statale Marina Brambilla, e il presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Paolo Corsini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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