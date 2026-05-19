Alla Spezia si svolge una manifestazione dedicata alle ostriche, con tre giorni di esposizione e degustazioni nei vari stand presenti. L’evento si tiene dal 22 al 24 maggio e include anche un convegno che affronta la filiera del prodotto. La manifestazione offre l’occasione di conoscere le diverse tipologie di ostriche e di approfondire gli aspetti legati alla produzione e alla distribuzione. La presenza di espositori internazionali contribuisce a portare visibilità a un prodotto locale di rilievo.

Una vetrina internazionale per un prodotto locale di eccellenza. Il 22, 23 e 24 maggio alla Spezia, in passeggiata Morin, torna l’appuntamento con il primo festival italiano dell’ostrica: l’ Italian Oyster Fest che, giunto quest’anno alla quarta edizione, punta a diffondere la conoscenza e il consumo dell’ ostrica italiana ponendo l’accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera. L’inaugurazione venerdì alle 18 al Pala Oyster, sulla Morin. L’ Italian Oyster Fest è organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, tramite la sua azienda speciale Riviere di Liguria, in collaborazione con Gal Fish Liguria, O. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Morin ostriche in vetrina. Tre giorni di assaggi e stand. Anche un convegno sulla filiera

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