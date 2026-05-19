Alla Morin ostriche in vetrina Tre giorni di assaggi e stand Anche un convegno sulla filiera

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Spezia si svolge una manifestazione dedicata alle ostriche, con tre giorni di esposizione e degustazioni nei vari stand presenti. L’evento si tiene dal 22 al 24 maggio e include anche un convegno che affronta la filiera del prodotto. La manifestazione offre l’occasione di conoscere le diverse tipologie di ostriche e di approfondire gli aspetti legati alla produzione e alla distribuzione. La presenza di espositori internazionali contribuisce a portare visibilità a un prodotto locale di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vetrina internazionale per un prodotto locale di eccellenza. Il 22, 23 e 24 maggio alla Spezia, in passeggiata Morin, torna l’appuntamento con il primo festival italiano dell’ostrica: l’ Italian Oyster Fest che, giunto quest’anno alla quarta edizione, punta a diffondere la conoscenza e il consumo dell’ ostrica italiana ponendo l’accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera. L’inaugurazione venerdì alle 18 al Pala Oyster, sulla Morin. L’ Italian Oyster Fest è organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, tramite la sua azienda speciale Riviere di Liguria, in collaborazione con Gal Fish Liguria, O. 🔗 Leggi su Lanazione.it

alla morin ostriche in vetrina tre giorni di assaggi e stand anche un convegno sulla filiera
© Lanazione.it - Alla Morin ostriche in vetrina. Tre giorni di assaggi e stand. Anche un convegno sulla filiera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stoccafisso e baccalà, alla Mole Vanvitelliana un convegno sulla tutela del consumatore e la filieraDomenica 10 maggio la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana ospiterà il convegno enogastronomico “Stoccafisso e baccalà”, promosso dall’Accademia dello...

Mediedil 2026, alla Fiera uno stand e un convegno targati Confartigianato PalermoConfartigianato Palermo sarà tra i protagonisti di Mediedil 2026, la fiera specialistica dedicata al mondo dell’edilizia civile e industriale, in...

L’Italian Oyster Fest alla Morin. Il festival dedicato alle ostriche punta su gusto e sostenibilitàL’Italian Oyster Fest, il festival italiano dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva, torna alla Spezia per la sua terza edizione che si svolgerà il 16, 17 e 18 maggio lungo la ... lanazione.it

Italian Oyster Fest, tutto pronto per la seconda edizione alla MorinLa Spezia, 30 aprile 2024 – Dopo il successo dell'edizione 2023 a Calata Paita, l'Italian Oyster Fest, il primo festival italiano dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva, torna alla ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web