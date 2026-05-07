Tre giorni di studi camminate e teatro | il fronte accademico e sociale rilancia la mobilitazione contro il Ponte

Per tre giorni si sono svolti incontri, passeggiate e spettacoli teatrali, coinvolgendo sia il mondo accademico che quello sociale. Il calendario prevedeva convegni, laboratori e iniziative nei territori, tutti dedicati a discutere il progetto del Ponte sullo Stretto. Questi eventi hanno messo in evidenza un rinnovato interesse e una maggiore attenzione pubblica sul tema, con l’obiettivo di approfondire le questioni legate alla realizzazione dell’opera.

Un calendario articolato tra convegni, laboratori, performance teatrali e iniziative nei territori rilancia in questi giorni il confronto critico sul progetto del Ponte sullo Stretto, intrecciando analisi accademica e mobilitazione sociale.L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la SISP –.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate "Diserta, sabota, resisti": a Monza tre giorni di mobilitazione contro la guerraNel fine settimana della Festa della Liberazione a Monza il centro sociale si mobilita contro la guerra. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival scienza e tecnica, tre giorni per scoprire nuove frontiere; Al via San Pellegrino in Fiore. Da venerdì 1° a domenica 3 maggio; Immaginaria 2026: a Roma tre giorni di cinema, politica e desiderio; San Gimignano: tre giorni di iniziative fra storia e cultura per ricordare la visita di Dante Alighieri nel 1300. 'Planta, il giardino e non solo', 100mila presenze in tre giorni all'Orto botanicoQuasi 100.000 presenze in tre giorni. La dodicesima edizione di 'Planta, il giardino e non solo' ha superato ogni record. (ANSA) ... ansa.it Un simposio per l'ambiente. All'Unical tre giorni di studi per la sostenibilitàAnche Giappone, Cina, Messico e Stati Uniti all'evento nell'ateneo di Rende per parlare di ecosostenibilità, disuguaglianze, clima e biodiversità. Organizzato dalla facoltà di Ingegneria dell'ambiente ... rainews.it La nave raggiungerà l'isola spagnola di Tenerife «entro tre giorni», e l'evacuazione dei passeggeri inizierà l'11 maggio - facebook.com facebook Tre giorni dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter perde Evaristo #Beccalossi, classe 1956, bandiera del club. Idolo dei tifosi, storico attaccante nerazzurro degli anni '80, venne soprannominato 'Dribblossi' da Gianni Brera x.com