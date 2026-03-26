Nella mattinata di giovedì, una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo che un grosso ramo, staccatosi a causa del vento forte, le è caduto addosso. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’episodio si è verificato in una zona urbana soggetta a condizioni meteorologiche avverse.

Una donna di 65 anni è rimasta ferita nella mattinata di giovedì a causa del crollo di un ramo provocato dal forte vento. È successo intorno alle 9,30 in via Bartolomeo Guidobono, nel quartiere di Castelletto. La donna stava passando a piedi insieme al marito quando è stata improvvisamente colpita da un grosso ramo, staccatosi da un pino marittimo a causa delle raffiche. È stata colpita alla testa e, nell’impatto, ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa edematosa. Caduta a terra, ha subito anche un trauma a un ginocchio. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, distaccamento di Carignano, che ha trasportato la ferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Vento forte: donna travolta e ferita da grosso ramo, portata in ospedale

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