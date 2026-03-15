Napoli 36enne accoltellato alla gamba mentre passeggia a Salvator Rosa finisce in ospedale

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla gamba mentre passeggiava in via Salvator Rosa a Napoli. L'aggressione è avvenuta da parte di sconosciuti, che poi sono fuggiti. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le cure necessarie. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'aggressione.