Napoli 36enne accoltellato alla gamba mentre passeggia a Salvator Rosa finisce in ospedale
Un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla gamba mentre passeggiava in via Salvator Rosa a Napoli. L'aggressione è avvenuta da parte di sconosciuti, che poi sono fuggiti. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le cure necessarie. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'aggressione.
Il 36enne aggredito da sconosciuti mentre camminava in via Salvator Rosa: portato al Cardarelli e medicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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