Travaglio sul Nove | La longevità del governo Meloni è solo un’aggravante | cos’ha fatto in questi anni?

Durante un intervento televisivo, un noto giornalista ha commentato la situazione del governo in carica, sottolineando come la sua lunga durata possa rappresentare un elemento negativo. Ha osservato che, secondo lui, la premier appare distaccata dalla realtà e ha criticato le azioni messe in atto negli ultimi anni, senza entrare nel merito di decisioni specifiche. La discussione si è concentrata sul ruolo e sull’efficacia dell’attuale esecutivo.

“Meloni mi è sembrata per la prima volta scollata completamente dalla realtà. La longevità del suo governo è solo un’aggravante”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Mi pare che abbia perso completamente il polso – ha aggiunto – oltre al tocco magico della comunicazione. Il fatto di insistere continuamente sul suo record di longevità mi sembra un autogol. Perché quando tu dici che da tanto tempo non si vedeva un governo così longevo, immediatamente la gente dice ‘e che hai fatto di tutto il tempo che hai avuto rispetto agli altri governi?'” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “La longevità del governo Meloni è solo un’aggravante: cos’ha fatto in questi anni?” Referendum, Travaglio sul Nove: “Per tre anni ci hanno detto che andava tutto bene, questo ha fatto incazzare gli elettori”“La campagna elettorale il centrodestra l’aveva già persa prima che la Bartolozzi cominciasse a delirare, prima che Nerazzini, sul Fatto Quotidiano,... Referendum, Travaglio sul Nove: “Se vince il no? Governo non cadrà, Meloni sarà indebolita”. E avverte il centrosinistraIn caso di sconfitta al Referendum? “C’è in gioco qualcosa di più di una cosa di governo. Referendum, Travaglio sul Nove: Se vince il no Governo non cadrà, ma Meloni sarà indebolita