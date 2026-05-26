Elezioni amministrative l' analisi | esulta il centrodestra mentre il centrosinistra si lecca le ferite Che psicodramma a Macerata

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ha ottenuto una vittoria più convincente rispetto al centrosinistra nelle elezioni amministrative di fine maggio, soprattutto nei grandi Comuni. La tornata elettorale si è conclusa con il centrodestra che festeggia, mentre il centrosinistra si trova a dover affrontare le conseguenze di risultati meno positivi. La situazione a Macerata, in particolare, ha evidenziato uno scenario di tensione e divisioni tra le forze politiche coinvolte.

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ANCONA – La tornata elettorale di domenica 24 e lunedì 25 maggio ci ha consegnato un centrodestra vincente e dunque più convincente del centrosinistra, soprattutto nei grandi Comuni. E, dove vi sono state eccezioni, il centrodestra può comunque consolarsi con la non vittoria del centrosinistra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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