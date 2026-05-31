Un calciatore italiano è morto in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo il lavoro. L’incidente è avvenuto questa sera su una strada principale, coinvolgendo almeno un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per il calciatore. Il sindaco ha annullato tutti gli eventi pubblici previsti in città. La vittima aveva 28 anni. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Un rientro a casa dopo il lavoro si è trasformato in una tragedia che ha scosso un intero territorio. Nella notte tra venerdì e sabato, un’auto è finita violentemente contro un muro lungo viale Europa, nella frazione di Campiglio: nell’impatto è morto un giovane di 24 anni, mentre l’amico che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. La comunità di Quarrata si è stretta attorno alla famiglia e alle persone più vicine alla vittima, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. La vittima è Edoardo Venturini, residente a Valenzatico. Il ragazzo stava tornando a casa dopo aver lavorato come cameriere in un servizio di catering, un impegno saltuario che alternava allo studio universitario. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragico incidente mortale, coinvolto il calciatore italiano. Il sindaco annulla tutti gli eventi

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Si stacca la seggiovia, muore il calciatore Sebastian Hertner

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