Morto nel tragico incidente di Pasqua Il dolore per il calciatore 21enne scomparso

Nella notte di Pasqua, un incidente stradale sulla A14 Dir, nei pressi di Solarolo, ha causato la morte di un calciatore di 21 anni. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale e nel mondo del calcio, dove il giovane era conosciuto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato tra domenica e lunedì. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti familiari, amici e sportivi.

La comunità e il mondo del calcio danno l'addio al ragazzo di 21 anni che ha perso la vita nel tremendo scontro in autostrada C'è profondo dolore nella comunità romagnola e in particolare nel mondo del calcio per la morte del 21enne rimasto vittima del tremendo incidente nella notte di Pasqua, fra domenica e lunedì, avvenuto sulla A14 Dir, nei pressi di Solarolo. Il giovane si chiamava Francesco Pio Bassi, e giocava a calcio nella Jcr Juvenilia - C. Ravaglia, società di Imola. Proprio la Juvenilia, sui social, piange la scomparsa del giocatore della prima squadra: "Non ci sono parole per esprimere questo dolore. Solo silenzio. Grazie per aver condiviso con noi la passione per il gioco più bello del mondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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