La Lega annulla tutti gli eventi Salvini | Giornata dedicata a Umberto Bossi

La Lega ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma oggi, in una giornata che era stata dedicata alla chiusura della campagna referendaria. Salvini ha dichiarato che questa giornata sarebbe stata dedicata a Umberto Bossi, fondatore del movimento, prima della sua morte. La scelta di sospendere le attività riguarda tutte le iniziative pubbliche previste.

(Adnkronos) – Prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi "doveva essere la giornata della chiusura della battaglia referendaria". E invece "si annulla tutto: oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c'è grazie a lui. Tutti siamo qui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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