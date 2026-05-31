Nella notte, intorno alle 3:00, un’auto si è schiantata contro il guardrail lungo la Provinciale 80 in agro Orta Nova. A seguito dell’incidente, un ragazzo di 16 anni è morto per i traumi riportati. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni degli altri occupanti del veicolo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Durante la scorsa notte, intorno alle 3:00, un’auto si è schiantata contro il guardrail, lungo la Provinciale 80 in agro Orta Nova, un sedicenne è deceduto a causa dei traumi subite. La vettura era occupata da 5 ragazzi ortesi, tutti minorenni, sembrerebbe che fosse guidata proprio dalla vittima e che fossero inseguiti dalle forze dell’ordine in seguito ad un posto di blocco. Tre dei ragazzi hanno riportato ferite guaribili nel giro di qualche settimana, uno di loro è in attesa di prognosi. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola, riuscendo a prelevare i ragazzi dalle lamiere, per il 16enne non c’è stato nulla fare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tragedia nella notte, 16 muore in un incidente stradale

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Tragedia sulla Terlizzi - Palombaio, 17enne muore in un incidente nella notte

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