Tragedia all' alba | 17enne muore in un incidente stradale
All'alba di questa mattina, un incidente stradale ha causato la morte di un quattordicenne a Giugliano. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le sei in via Ripuaria, in direzione di Lago Patria, per i rilievi e i soccorsi. La vittima viaggiava a bordo di un'auto coinvolta nel scontro, che ha portato al decesso sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.
Tragedia all'alba a Giugliano. Alle sei del mattino i carabinieri della stazione locale sono intervenuti a via Ripuaria, in direzione di Lago Patria per un incidente stradale mortale. Per cause in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate. In una di queste c’era un 18enne, che guidava.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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