Tragedia all' alba | 17enne muore in un incidente stradale

All'alba di questa mattina, un incidente stradale ha causato la morte di un quattordicenne a Giugliano. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le sei in via Ripuaria, in direzione di Lago Patria, per i rilievi e i soccorsi. La vittima viaggiava a bordo di un'auto coinvolta nel scontro, che ha portato al decesso sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.