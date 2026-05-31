tragedia nel torrente trappola di acqua e fango annega a quattordici anni

Un ragazzo di 14 anni è morto ieri mattina nel torrente Crostolo, che attraversa la città. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato travolto dall’acqua e dal fango mentre camminava lungo il corso d’acqua. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a rianimarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Uno studente di 14 anni, Tawia Kojo, italiano d’origini nigeriane, è morto per annegamento ieri mattina nel torrente Crostolo, il corso d’acqua che attraversa la città. La tragedia è avvenuta nella frazione di Rivalta, lungo la passeggiata che sfiora l’antica Reggia di campagna degli Estensi. Il ragazzino, in compagnia di quattro amici, aveva approfittato della mattinata dedicata al ’monte ore’ per cercare un po’ di frescura in un luogo riparato alla vista, all’ombra delle robinie che fanno da cornice a un laghetto naturale. Sembrava tutto perfetto: una cascatella formata da una briglia, gli amici, tutta l’estate davanti, libera da impegni scolastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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