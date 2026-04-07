La tragedia di Pasquetta | cade nel torrente e muore a soli 21 anni

Lunedì 6 aprile si è verificata una tragedia nella provincia di Vicenza durante il giorno di Pasquetta. Un giovane di 21 anni, residente in provincia di Padova, è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente locale. L’incidente è avvenuto ad Arsiero, lungo il corso d’acqua, e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava su alcune rocce lungo il corso d’acqua quando avrebbe perso l’equilibrio (l’esatta dinamica della tragedia è al vaglio delle autorità, chiamate a ricostruire gli ultimi istanti di vita del 21enne). In quel tratto il torrente è particolarmente impetuoso: il ragazzo, dopo la caduta in acqua, è stato rapidamente risucchiato dalla corrente, senza riuscire a mettersi in salvo. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori e il personale del 118. I sommozzatori del nucleo regionale del Veneto, giunti da Vicenza, hanno individuato il corpo del ragazzo a circa 6 metri di profondità, a una cinquantina di metri dall’ultimo punto di avvistamento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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