Tragedia nel Foggiano | agricoltore alla guida di un trattore muore per un malore

Un agricoltore di 68 anni è deceduto nel pomeriggio di martedì 14 aprile nelle campagne vicino a Deliceto, nel Foggiano. L’uomo si trovava alla guida di un trattore quando, improvvisamente, ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Dramma nelle campagne nei pressi di Deliceto, dove un agricoltore di 68 anni, Rocchino Marinaccio, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 14 aprile, a seguito di un improvviso malore mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava alla guida del suo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Malore mentre è alla guida del trattore, muore un uomoUn uomo di 69 anni di Monte San Biagio ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo trattore. Una raccolta di contenuti Si parla di: Puglia colpita dal forte vento: tragedia con vittime e danni diffusi. Tragedia nei campi: agricoltore muore travolto dal trattoreDramma sul lavoro nel pomeriggio nel territorio del Forlivese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività nei campi, nella frazione Ricò del comune di Meldo ... zoom24.it DANNI Maltempo nel Foggiano, agricoltore ‘c’è un metro di acqua nei terreni’Dopo 48 ore di un'ondata di intenso maltempo a Foggia e nella provincia è tornato a splendere il sole ma prosegue la conta dei danni. statoquotidiano.it