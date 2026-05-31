Una fuga da un posto di blocco ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni sulla strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Durante l’incidente, altri cinque minorenni erano coinvolti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle ragioni della fuga. La notizia è stata resa nota nelle prime ore del mattino, senza ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri coinvolti.

AGI - Una terribile tragedia della strada si è consumata nella notte lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovanissimi sono rimasti feriti. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, i ragazzi viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco, il conducente ha accelerato bruscamente per sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'auto, a causa dell'alta velocità, è uscita fuori strada nei pressi di una curva, schiantandosi contro il guardrail. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fuga dal posto di blocco finisce in tragedia nel Foggiano: muore un 17enne. Cinque minoren...

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Fuga dalla polizia finisce in tragedia: due morti a Roma - 1mattina News 02/03/2026

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Tragedia a Orta Nova: 17enne muore in auto per evitare un bloccoA Orta Nova, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente d'auto mentre cercava di evitare un blocco stradale.

Temi più discussi: La fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco nel nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada; Forza il blocco e scappa, vigili seminati a 240 all’ora. Il fuggitivo preso a casa e denunciato; Forza il posto di blocco, inseguimento nella notte per 20 chilometri; Gettonisti presenti nel 54% dei Pronto soccorso. E molti medici desiderano prepensionamento, fuga all'estero o lavoro nel privato.

Dal presidio amministrativo al delitto stradale: il decreto sicurezza tipizza la fuga che mette in pericolo l’altrui incolumità >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #DecretoSicurezza #Postodiblocco #Codicedellastrada x.com

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