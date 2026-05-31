Una donna di 58 anni è morta in Trentino dopo essere caduta in un dirupo mentre camminava lungo il bordo di una strada. L’incidente è avvenuto durante il rientro da un concerto, in una zona montuosa. La donna è scivolata e ha perso la vita sul colpo, senza altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente durante il rientro da un concerto. Una donna di 58 anni ha perso la vita in Trentino dopo essere precipitata in un dirupo mentre stava camminando lungo il bordo di una strada. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – residente a Roverè della Luna – stava tornando verso l’auto insieme ad altre persone dopo aver assistito a un concerto. Durante il tragitto, in località Piazzola a Molina di Fiemme, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul ciglio della strada, finendo nella scarpata sottostante. I soccorsi e il recupero della salma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo della donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Trentino: 58enne perde la vita dopo una caduta in un dirupo

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