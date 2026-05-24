Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. La vittima, residente a Bolzano, è stata trovata senza vita dopo la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La vittima è stata recuperata dai soccorritori e trasferita alle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 59 anni, residente a Bolzano, è morto dopo essere precipitato nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. Il drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 24 maggio, lungo un sentiero della zona. Il corpo avvistato da alcune persone presenti sul posto. L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno, quando alcune persone hanno notato il corpo dell’uomo nelle acque del torrente. Immediata la richiesta di soccorso, con l’intervento dei vigili del fuoco volontari, del Soccorso Alpino e delle squadre specializzate nel recupero acquatico. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne stava camminando lungo un sentiero vicino alla cascata quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo nel torrente sottostante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Valle Isarco: 59enne perde la vita dopo una caduta alla cascata di Barbiano

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