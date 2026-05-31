Una donna di 58 anni è morta nella notte in Trentino dopo essere caduta in un dirupo. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 a Piazzola a Molina di Fiemme.

Una donna di 58 anni è morta nella notte dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. La tragedia si è consumata attorno alle ore 3 a Piazzola a Molina di Fiemme. La donna stava rientrando a piedi verso l’autovettura dopo un concerto nell’ambito del Dolometalfest. La donna, residente a Roverè della Luna nella valle dell’Adige, stava camminando sul ciglio della strada assieme al compagno e ad altre persone quando improvvisamente è precipitata. I sanitari giunti sul posto nell’arco di pochi minuti con elicottero - presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino, vigili del fuoco e carabinieri - non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna causa i gravissimi traumi riportati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dopo il concerto precipita nel dirupo, morta 58enne in un tragico incidente in Trentino

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