Tragedia in via Troia | donna muore per un malore

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, una donna di 78 anni è stata trovata senza vita in via Troia. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta a causa di un malore improvviso. La donna è stata soccorsa dai paramedici, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.

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Tragedia a Foggia, intorno alle 15.30 di oggi, martedì 26 maggio: una signora di 78 anni è deceduta verosimilmente per via di un malore. Trovata a terra esanime in via Troia, è stata soccorsa dai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118 e dal servizio elisoccorso Hems. I ripetuti tentativi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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