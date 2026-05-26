Tragedia in via Troia | donna muore per un malore

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, una donna di 78 anni è stata trovata senza vita in via Troia. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta a causa di un malore improvviso. La donna è stata soccorsa dai paramedici, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.