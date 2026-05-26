Tragedia in via Troia | donna muore per un malore
Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, una donna di 78 anni è stata trovata senza vita in via Troia. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta a causa di un malore improvviso. La donna è stata soccorsa dai paramedici, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.
Tragedia a Foggia, intorno alle 15.30 di oggi, martedì 26 maggio: una signora di 78 anni è deceduta verosimilmente per via di un malore. Trovata a terra esanime in via Troia, è stata soccorsa dai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118 e dal servizio elisoccorso Hems. I ripetuti tentativi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Failed 99 confessions, cold CEO suddenly leans in: Stop chasing me, it's my turn to pamper you!
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