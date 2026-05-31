Tragedia a Santa Marinella sulla Via Aurelia | motociclista perde la vita in un incidente

Notizia in breve

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Via Aurelia, nel territorio di Santa Marinella. L’incidente si è verificato nel tratto del litorale romano e ha coinvolto un veicolo a due ruote. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.