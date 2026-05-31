Tragedia a Santa Marinella sulla Via Aurelia | motociclista perde la vita in un incidente
Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Via Aurelia, nel territorio di Santa Marinella. L’incidente si è verificato nel tratto del litorale romano e ha coinvolto un veicolo a due ruote. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nel pomeriggio lungo il litorale romano. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio 2026, lungo la Via Aurelia, nel territorio di Santa Marinella, in provincia di Roma. Un motociclista di 51 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo. Il sinistro è avvenuto al chilometro 56,100, nei pressi della zona della cosiddetta spiaggia libera della Toscana, un tratto particolarmente trafficato soprattutto nei mesi estivi. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie e thread social correlati
Roma, tragedia alla Stazione Tuscolana: motociclista 33enne perde la vita in un incidenteNella mattinata di domenica 29 marzo a Roma, nei pressi della Stazione Tuscolana, si è verificato un incidente tra una motocicletta e un'auto.
Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclistaUn motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla via Casilina, tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia nel basso Lazio.
Argomenti più discussi: Tragedia sulla statale Aurelia: muore motociclista di Civitavecchia; Frontale sotto il nubifragio nel Frusinate, perde la vita un automobilista - Quotidiano La Voce; I misteri di Maria Rosaria Rossi: l’ex badante del Cavaliere riparte da Santa Marinella; Nel Lazio 37 Comuni al voto, in nove possibile il ballottaggio.
SANTA MARINELLA - Tragedia lungo l’Aurelia. #etrurianews #incidente #santamarinella facebook
Incidente in moto a Santa Marinella, perde la vita il 51enne Angelo Scagnetti: lo schianto fatale sull’AureliaUn altro incidente mortale macchia di sangue le strade della provincia di Roma. Ieri pomeriggio, sabato 30 maggio, a perdere la vita sull’Aurelia, all’altezza di Santa Marinella, un motociclista di 51 ... msn.com