Nella mattinata di domenica 29 marzo a Roma, nei pressi della Stazione Tuscolana, si è verificato un incidente tra una motocicletta e un'auto. Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito e poi deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvare la vita all’uomo. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra moto e auto nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo. Un incidente stradale mortale si è verificato a Roma, nei pressi della Stazione Tuscolana, dove un uomo di 33 anni ha perso la vita in seguito a una collisione tra la sua moto e un’automobile. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo in via Mestre. Dinamica ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista si trovava alla guida di una moto e stava percorrendo via Mestre quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto guidata da un trentenne. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Monselice, in prossimità della stazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, tragedia alla Stazione Tuscolana: motociclista 33enne perde la vita in un incidente

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