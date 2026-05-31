Tragedia a Salerno | escursionista di 75 anni muore nel Sentiero degli Dei

Un escursionista di 75 anni è morta nel Sentiero degli Dei tra le mattonelle 11 e 12. La donna ha perso l'equilibrio mentre percorreva il tratto, provocando la caduta. Non sono stati forniti dettagli su come sia avvenuto esattamente l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta indagando sulle cause e sulla dinamica della caduta.

? Domande chiave Cosa è successo esattamente tra le mattonelle 11 e 12?. Come ha fatto la donna a perdere l'equilibrio sul sentiero?. Perché quel tratto specifico del percorso è considerato così pericoloso?. Chi dovrà rispondere della sicurezza dei passaggi più esposti?.? In Breve Caduta avvenuta sabato 30 maggio tra le mattonelle 11 e 12.. Intervento coordinato tra 118 Napoli e Soccorso Alpino e Speleologico.. Recupero del corpo effettuato dai soccorritori verso la località di Bomerano.. Necessità di verifica sicurezza sui tratti esposti del percorso costiero.. Tragedia sul Sentiero degli Dei: caduta mortale per un’escursionista di 75 anni a Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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