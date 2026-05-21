Inciampa e si ferisce lungo il Sentiero degli dei | soccorsa un' escursionista turca

Un'escursionista turca è caduta e si è ferita lungo il Sentiero degli Dei. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamati dalla Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia. La richiesta di soccorso è arrivata questa mattina, e gli operatori hanno raggiunto l’area per prestare assistenza alla donna. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni dell’infortunata o sulle operazioni di salvataggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui