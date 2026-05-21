Inciampa e si ferisce lungo il Sentiero degli dei | soccorsa un' escursionista turca
Un'escursionista turca è caduta e si è ferita lungo il Sentiero degli Dei. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamati dalla Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia. La richiesta di soccorso è arrivata questa mattina, e gli operatori hanno raggiunto l’area per prestare assistenza alla donna. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni dell’infortunata o sulle operazioni di salvataggio.
E' intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sul Sentiero degli Dei, oggi, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia per soccorrere un’escursionista infortunata. La donna, 37 anni di origini turche, stava percorrendo il sentiero insieme al marito e al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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