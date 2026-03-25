Nel pomeriggio di oggi, una donna di 63 anni proveniente da Como è stata soccorsa dopo essere caduta e essersi ferita a una gamba sul Sentiero degli Dei. La donna è stata recuperata in elicottero e trasportata in ospedale. L'incidente si è verificato durante un'escursione lungo il tracciato. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle forze di emergenza sul posto.

Nel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero degli Dei, riportando un trauma a un arto inferiore. L'operazione di salvataggio è stata condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) in coordinamento con il 118. Secondo quanto reso noto dal CNSAS, l'incidente si è verificato nei pressi della mattonella 8A del noto percorso naturalistico. In seguito alla richiesta d'aiuto, la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato i soccorsi, inviando immediatamente sul posto una squadra territoriale del Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionista

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