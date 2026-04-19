Tragedia a Spessa di Cividale 49enne perde il controllo del motorino e muore | chi era la vittima

Nella serata di ieri, sabato 18 aprile, si è verificato un incidente fatale lungo la strada che collega all’abitato di Spessa di Cividale del Friuli. Un uomo di 49 anni ha perso il controllo del motorino, con esiti tragici. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita alla vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 18 aprile, lungo la strada che conduce all’abitato di Spessa di Cividale del Friuli. A perdere la vita è stato Cristian Chiappo, 49enne residente a Premariacco, rimasto coinvolto nello schianto avvenuto intorno alle 21.00.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tragedia in Italia, Alessandro perde il controllo della moto e muore sul colpo: “Era giovanissimo”Il rombo di una Ducati che spezza il silenzio di una mattinata apparentemente identica a tante altre, il riflesso del sole sulle cromature e quel... Leggi anche: Perde il controllo del motorino e finisce a terra, 16enne in codice rosso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia della strada, perde il controllo della moto e si schianta: Cristian Chiappo è morto a 49 anni, inutili i soccorsi; Tragico incidente a Spessa di Cividale: uomo morto sul colpo; Incidente mortale a Spessa, addio a Cristian Chiappo: comunità sconvolta. Tragico incidente a Spessa di Cividale: uomo morto sul colpoSPESSA DI CIVIDALE – Un nuovo incidente mortale lungo le strade del Friuli Venezia Giulia. Nella serata di sabato 18 aprile 2026, un uomo di 49 anni ha perso la vita in un violento schianto in scooter ... nordest24.it Tragedia della strada, perde il controllo della moto e si schianta: Cristian Chiappo è morto a 49 anniSPESSA DI CIVIDALE. Un impatto violento che non ha lasciato scampo. Si chiama Cristian Chiappo ed aveva 49 anni l'uomo che è morto nella serata di ieri in un tremendo incidente in moto a Spessa nel co ... ildolomiti.it ULTIM'ORA Tragico incidente a Spessa di Cividale: uomo morto sul colpo - facebook.com facebook Incidente mortale a Spessa: 49enne perde il controllo dello scooter e muore dopo lo schianto #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com