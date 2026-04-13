Perde il controllo della moto e si schianta | finanziere palermitano muore poche ore dopo l' incidente

Un finanziere di Palermo è deceduto poche ore dopo aver perso il controllo della moto nei pressi di una rotonda. L'incidente è avvenuto quando il motociclista ha impattato contro il cordolo e poi è finito nell'area verde della rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.