Perde il controllo della moto e si schianta | finanziere palermitano muore poche ore dopo l' incidente
Un finanziere di Palermo è deceduto poche ore dopo aver perso il controllo della moto nei pressi di una rotonda. L'incidente è avvenuto quando il motociclista ha impattato contro il cordolo e poi è finito nell'area verde della rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Avrebbe perso il controllo della sua moto nei pressi di una rotonda impattando contro il cordolo e finendo poi nell'area verde della rotatoria. Walter La Rizza, finanziere palermitano di 28 anni, ha perso la vita poche ore dopo l'incidente. Una tragedia che ha scosso Dalmine, comune in provincia.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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