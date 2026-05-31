Nella notte di domenica 31 maggio, sulla provinciale per Orta Nova, un'auto si è schiantata contro un guardrail. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 17 anni e altri tre giovani sono rimasti feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e l’assistenza medica. La dinamica esatta dell’incidente non è stata ancora chiarita. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte sulla provinciale per Orta Nova. Un grave incidente stradale ha sconvolto il territorio di Orta Nova nelle prime ore di oggi, domenica 31 maggio. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ad altri tre giovani è finita violentemente contro il guardrail lungo la strada provinciale 80. L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino, in una zona rurale del Foggiano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è uscita dalla carreggiata andando a impattare contro le barriere di protezione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Orta Nova: perde la vita un 17enne dopo lo schianto contro il guardrail, tre giovani feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She pretends to love him but wants to kill him

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia a Orta Nova: 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro

Auto contro guardrail nel foggiano, morto un 17enne e feriti altri 4 giovaniUn giovane di 17 anni ha perso la vita nella notte in un incidente sulla provinciale 80 vicino a Orta Nova, nel Foggiano.

Temi più discussi: Tragedia nella notte nel Foggiano: auto fuori strada, 17enne morto sul colpo e 4 giovani feriti - FoggiaToday; Assalto a bancomat nel Foggiano, esplosi tre Atm e vetri infranti; Boato nella notte a Orta Nova, assaltata la filiale Intesa Sanpaolo - FoggiaToday; Bancarotta e truffa: imprenditori di Foggia e Orta Nova rinviati a giudizio per il crack di una società - FoggiaToday.

Auto si schianta contro il guardrail: morto ragazzo di 17 anni, feriti altri quattro giovaniLa tragedia è avvenuta poco dopo le 3, lungo la provinciale 80, nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione, l'auto con a bordo i cinque ragazzi, tutti del posto, ... today.it

Orta Nova sconvolta per la morte di Raffaele Sacchitelli, schiacciato dal muletto nella sua aziendaUna tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Orta Nova. Un giovane imprenditore agricolo di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, ha ... immediato.net