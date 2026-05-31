Auto contro guardrail nel foggiano morto un 17enne e feriti altri 4 giovani

Un giovane di 17 anni ha perso la vita nella notte in un incidente sulla provinciale 80 vicino a Orta Nova, nel Foggiano. Quattro altri giovani sono rimasti feriti nell’incidente, che si è verificato quando l’auto è finita contro un guardrail. Le autorità intervenute sul luogo hanno soccorso i feriti e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. E' accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri quattro ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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