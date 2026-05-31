Un uomo è stato trovato morto a Montmartre, dopo un litigio con una ballerina. La polizia indaga sulle cause del decesso, con particolare attenzione a un letto maledetto che potrebbe aver contribuito alla fatalità. Non sono state rese note le circostanze che hanno portato alla morte, né i motivi che hanno spinto la ballerina a non fuggire dopo le rivelazioni del cantante. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente.

? Domande chiave Come ha fatto un letto maledetto a causare una morte violenta?. Perché la ballerina non è fuggita terrorizzata dopo la rivelazione del cantante?. Chi era il criminale che aveva ucciso la proprietaria di quel mobile?. Cosa ha scatenato la lotta fisica tra il chansonnier e la donna?.? In Breve Il letto apparteneva alla cortigiana Claudine-Marie Regnault, uccisa dal criminale Henri Pranzini.. La ballerina Lulù Maquard aveva già causato la morte di tre precedenti amanti.. Greslou mostrava la ricevuta d'acquisto del mobile per spaventare le sue amanti.. L'omicidio di Regnault coinvolse anche la sua cameriera e la figlia di nove anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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