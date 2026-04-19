Tragedia sulla A21 | camionista trovato morto dopo un malore improvviso

Nella notte, lungo l’autostrada A21, un camionista è stato trovato senza vita vicino al suo veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno constatato il decesso del conducente. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti nell’incidente e al momento non ci sono dettagli sulle cause del decesso. La zona è stata chiusa temporaneamente per le verifiche del caso.

Un tragico episodio ha colpito la viabilità dell’autostrada A21 durante le ore notturne, quando un conducente di un mezzo pesante è stato trovato senza vita nei pressi del proprio veicolo. Il ritrovamento è avvenuto nel tratto che attraversa Villanova d’Asti, mentre il camionista stava percorrendo la tratta in direzione Piacenza. Dinamica dell’accaduto e interventi dei soccorsi. La segnalazione è giunta al personale del 118 durante la notte, scatenando l’immediata mobilitazione delle squadre di emergenza sul luogo del sinistro. Nonostante il rapido arrivo dei sanitari presso il mezzo parcheggiato lungo la carreggiata, ogni tentativo di assistenza si è rivelato vano, poiché l’uomo era già deceduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla A21: camionista trovato morto dopo un malore improvviso Notizie correlate Leggi anche: San Colombano: 56enne trovato morto dopo malore improvviso Tragedia a Camerano: uomo morto nei giardini dopo un malore improvvisoUn uomo di circa 65 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, a Camerano, dopo un improvviso malore avvenuto nei pressi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte; Camionista trovato morto nella notte sull’autostrada A21, all’altezza di Villanova d’Asti; Dramma in A21: camionista trovato deceduto vicino al suo mezzo; Camionista trovato morto sull’autostrada A21 all’altezza di Villanova d’Asti. Tragedia sull'autostrada A21, un uomo è stato trovato morto lungo la carreggiataÈ successo questa notte poco dopo il casello di Villanova. L'ipotesi più probabile è che sia stato investito a pochi metri dal mezzo ... lanuovaprovincia.it Camionista trovato morto sull’autostrada A21 all’altezza di Villanova d’AstiQuesta notta il personale del 118 è intervenuto sull'autostrada A21, in direzione Piacenza, all’altezza di Villanova d’Asti per un uomo segnalato a terra ... atnews.it La tragedia: bimbo di 7 anni muore in una piscina facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com