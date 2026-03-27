Tragedia in casa trovato morto 66enne

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita questa mattina alle prime luci dell’alba in un appartamento in via Primo Maggio, a Casapulla. La vittima è stata rinvenuta riversa a terra accanto alla sua poltrona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Si tratta di Gianpiero Meloni. L'allarme dato dalla compagna che non aveva sue notizie dalla sera precedente E' stato ritrovato stamane alle prime luci dell'alba invia Primo Maggio a Casapulla, privo di vita. Si tratta di Gianpiero Meloni, 66enne, trovato riverso a terra accanto alla sua poltrona nel proprio appartamento. La compagna non aveva più sue notizie dalla sera precedente e preoccupata ha allertato i carabinieri. I caschi rossi hanno aperto la porta e di lì a poco è stato trovato il corpo esanime del 66enne. Constatato il decesso, presumibilmente per arresto cardiocircolatorio, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tragedia in casa, trovato morto 66enne Articoli correlati Colto da malore, 66enne trovato morto in casaTragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio 2026, a Mortegliano. Leggi anche: Tragedia a Montemiletto, 49enne trovato morto in casa Tutti gli aggiornamenti su Tragedia in casa trovato morto 66enne Temi più discussi: Conegliano, tragedia in casa: uomo trovato senza vita; Tragedia ad Almese: Trovato senza vita in casa, shock in centro città; Tragedia della solitudine a Lido di Dante: 88enne trovato morto in casa dopo giorni di silenzio; Nessuno lo vedeva da giorni, Polizia entra nella casa e trova l'uomo morto: le indagini sul decesso. Ariccia – Tragedia in Via delle Cerquette: pensionato trovato morto in casaMacabra scoperta nella mattinata odierna in Via delle Cerquette, ad Ariccia, dove un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della propria ... castellinotizie.it Tragedia in Calabria: 15enne trovato morto impiccato in casaLa Procura della Repubblica di Paola (CS) ha avviato un’inchiesta in seguito alla morte di un quindicenne, rinvenuto impiccato nella sua abitazione questa mattina nel centro del Tirreno cosentino. Le ... strettoweb.com Dall’operazione “Aquarium” alla tragedia quotidiana dei tossicodipendenti. Il racconto di un uomo vibonese distrutto dalla droga diventa il simbolo di una guerra silenziosa che arricchisce le cosche e spezza le famiglie - facebook.com facebook Tragedia sull’Aurelia, FdI: «No alla speculazione politica» - Il Giunco x.com