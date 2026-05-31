Un uomo di 67 anni è morto dopo che un muletto si è ribaltato in un'area industriale. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di movimentazione di materiali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione in ospedale, l’uomo è deceduto. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e l’origine dell’instabilità meccanica del mezzo.

? Domande chiave Come si è verificato l'instabilità meccanica che ha causato il ribaltamento?. Cosa è successo durante i tentativi di rianimazione in ospedale?. Perché la gestione dei mezzi agricoli privati è diventata un problema?. Come ha reagito la comunità durante la festa del Tataratà?.? In Breve Soccorsi con elisoccorso 118 verso ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.. Arresto cardiaco subito al pronto soccorso dell'ospedale Nisseno.. Incidente avvenuto durante le celebrazioni del tradizionale Tataratà locale.. Tragedia occorsa durante lavori presso la proprietà rurale di Sciarrotta.. Il dramma di Gaetano Sciarrotta: Casteltermini piange un uomo stimato dopo il fatale ribaltamento del muletto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Casteltermini: muletto si ribalta, muore un 67enne

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